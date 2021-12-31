Рада безпеки РБ: Лукашенко дав доручення

Лукашенко провів засідання Ради безпеки і роздав доручення силовикам і іншим відомствам, вжити заходів для стабілізації ситуації в країні.
Конкретні доручення були дані за різними напрямками - забезпечення безпеки, підтримання правопорядку, стійкої роботи підприємств та організацій, діяльність ЗМІ, інформування зарубіжних лідерів про ситуацію в Білорусі.
Міністерству оборони Лукашенко доручив приділити особливу увагу пересуванню військ НАТО на територію Польщі і Литви - "відстежувати напрямки їх руху і їх задуми". А також вжити заходів і "не соромитися виводити" білоруські Збройні Сили та техніку на напрямки їх пересування.
Міністерству внутрішніх справ Лукашенко доручив не допускати заворушень в країні, особливо в Мінську. Він також зажадав захистити робочі колективи від "шельмування і загроз вулиці".
Комітету державної безпеки в.о. президента доручив "виявляти і припиняти дії організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень в Білорусі".
Міністерству закордонних справ - донести до керівників західних держав інформацію про ситуацію в Білорусі і "попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень і фінансування заворушень".
ЗМІ Лукашенко доручив "роз'яснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї" чорної сотні "- шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".
Уряду в.о. президента дав завдання забезпечити реалізацію і контроль його доручень щодо безперебійного функціонування підприємств.
Чому це важливо: В Білорусі вже 10 днів тривають протести проти фальсифікованих виборів президента.
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