Рада Безпеки ООН схвалила відправку багатонаціональних сил на Гаїті

10:37 03 жовтня Київ, Україна

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй надала дозвіл на розгортання збройних багатонаціональних сил на Гаїті, оскільки країна Карибського басейну бореться з нестримним бандитським насильством та політичним хаосом.