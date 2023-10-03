Рада Безпеки ООН схвалила відправку багатонаціональних сил на Гаїті

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй надала дозвіл на розгортання збройних багатонаціональних сил на Гаїті, оскільки країна Карибського басейну бореться з нестримним бандитським насильством та політичним хаосом.
Про це пише CNN.
За резолюцію проголосували 13 членів ради, росія та Китай утрималися.
Рішення було ухвалено після неодноразових закликів щодо військової допомоги прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Генрі. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та США також закликали міжнародну спільноту підтримати таку місію.
Незважаючи на схвалення Ради Безпеки ООН, ці сили формально не будуть під контролем ООН. Очікується, що їх очолить Кенія, яка пообіцяла 1000 поліціянтів, щоб очолити місію. Деякі сусіди Гаїті з Карибського басейну – Антигуа та Барбуда, Багамські острови та Ямайка – також запропонували підтримку місії.
Сили "багатонаціональної підтримки безпеки" матимуть 12-місячний мандат на Гаїті. Час їхнього прибуття ще не встановлений та інші країни були запрошені до участі. Резолюція також закликає до глобального припинення продажу зброї Гаїті, за винятком затверджених цілей безпеки.
Радник прем'єр-міністра Гаїті Генрі Жан-Джуніор Жозеф сказав CNN, що уряд вітав голосування, додавши: "Ми з нетерпінням чекаємо на місію по боротьбі із загальною небезпекою".
Про ситуацію на Гаїті
Ворожі банди контролюють більшу частину Порт-о-Пренса – столиці та головного порту Гаїті – перекриваючи життєво важливі лінії поставок до іншої країни. Члени банди також тероризували столичне населення, змусивши близько 200 000 людей залишити свої будинки серед хвиль невибіркових вбивств, викрадень, підпалів та зґвалтувань.
Очікується, що місія зміцнить місцеву безпеку та посилить національну поліцію Гаїті у її переслідуванні банд. Сили безпеки Гаїті вже отримують певну міжнародну підтримку, але залишаються неукомплектованими та озброєними.
За резолюцію проголосували 13 членів ради, росія та Китай утрималися.
Рішення було ухвалено після неодноразових закликів щодо військової допомоги прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Генрі. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та США також закликали міжнародну спільноту підтримати таку місію.
Незважаючи на схвалення Ради Безпеки ООН, ці сили формально не будуть під контролем ООН. Очікується, що їх очолить Кенія, яка пообіцяла 1000 поліціянтів, щоб очолити місію. Деякі сусіди Гаїті з Карибського басейну – Антигуа та Барбуда, Багамські острови та Ямайка – також запропонували підтримку місії.
Сили "багатонаціональної підтримки безпеки" матимуть 12-місячний мандат на Гаїті. Час їхнього прибуття ще не встановлений та інші країни були запрошені до участі. Резолюція також закликає до глобального припинення продажу зброї Гаїті, за винятком затверджених цілей безпеки.
Радник прем'єр-міністра Гаїті Генрі Жан-Джуніор Жозеф сказав CNN, що уряд вітав голосування, додавши: "Ми з нетерпінням чекаємо на місію по боротьбі із загальною небезпекою".
Про ситуацію на Гаїті
Ворожі банди контролюють більшу частину Порт-о-Пренса – столиці та головного порту Гаїті – перекриваючи життєво важливі лінії поставок до іншої країни. Члени банди також тероризували столичне населення, змусивши близько 200 000 людей залишити свої будинки серед хвиль невибіркових вбивств, викрадень, підпалів та зґвалтувань.
Очікується, що місія зміцнить місцеву безпеку та посилить національну поліцію Гаїті у її переслідуванні банд. Сили безпеки Гаїті вже отримують певну міжнародну підтримку, але залишаються неукомплектованими та озброєними.
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