Співзасновник шведської Amnesty International вирішив залишити організацію через незгоду зі звітом щодо України

Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг вирішив залишити організацію через незгоду зі звітом, в якому Збройні сили України звинуватили у створенні небезпеки для цивільних.
Про це пише Svenska Dagbladet.
У коментарі журналістам Вестберг, який став співзасновником шведського підрозділу організації 1964 року, сказав, що "з важким серцем через заяви Amnesty про війну в Україні" закінчує "свою довгу та плідну співпрацю".
Він нагадав, що на початку свого існування Amnesty працювала над звільненням політв'язнів, проте після цього поступово, інколи спірно, розширила свій мандат.
Раніше звіт Amnesty International щодо України прокоментували в ЄС, наголосивши, що це росія скоює невиправдану агресію та атакує мирних жителів та цивільні об'єкти, українська армія ж намагається їх захистити.
Нагадаємо, що Amnesty International опублікувала звіт, в якому йдеться, що українські війська нібито ставлять під загрозу цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи системи озброєння в населених житлових районах, у тому числі в школах та лікарнях, відбиваючи російське вторгнення.
Публікація дослідження викликала неоднозначну реакцію серед українських правозахисників, деякі з яких називали маніпулятивною доповіддю. Коментуючи дослідження, в українському офісі Amnesty International заявили, що над фіксуванням фактів та підготовкою матеріалів працює окрема команда департаменту реагування на кризи Amnesty International.
Про це пише Svenska Dagbladet.
У коментарі журналістам Вестберг, який став співзасновником шведського підрозділу організації 1964 року, сказав, що "з важким серцем через заяви Amnesty про війну в Україні" закінчує "свою довгу та плідну співпрацю".
Він нагадав, що на початку свого існування Amnesty працювала над звільненням політв'язнів, проте після цього поступово, інколи спірно, розширила свій мандат.
Раніше звіт Amnesty International щодо України прокоментували в ЄС, наголосивши, що це росія скоює невиправдану агресію та атакує мирних жителів та цивільні об'єкти, українська армія ж намагається їх захистити.
Нагадаємо, що Amnesty International опублікувала звіт, в якому йдеться, що українські війська нібито ставлять під загрозу цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи системи озброєння в населених житлових районах, у тому числі в школах та лікарнях, відбиваючи російське вторгнення.
Публікація дослідження викликала неоднозначну реакцію серед українських правозахисників, деякі з яких називали маніпулятивною доповіддю. Коментуючи дослідження, в українському офісі Amnesty International заявили, що над фіксуванням фактів та підготовкою матеріалів працює окрема команда департаменту реагування на кризи Amnesty International.
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