Співробітники військової розвідки Болгарії підозрюються в шпигунстві на користь РФ

13:52 19 березень Київ, Україна

У болгарській Софії співробітниками державного агентства національної безпеки Болгарії були затримані кілька людей. Всі вони підозрюються в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомила на брифінгу в п'ятницю представниця генерального прокурора Болгарії Сійка Мілева.



Вона зазначила, що керував групою колишній високопоставлений співробітник болгарської військової розвідки, в завдання якого входило створення агентурної мережі. Він вербував осіб, що мали доступ до інформації, що стосується Болгарії, ЄС і НАТО.



За словами Мілевої, які наводить болгарське телебачення, в цю групу входила і дружина військового розвідника, у якої, крім болгарського, є російське громадянство. Вона, як стверджує представник генпрокурора Болгарії, грала роль посередниці між резидентом і співробітниками російського посольства в Болгарії. У розпорядженні болгарської генпрокуратури є записи її розмов з резидентом, задокументовані і її відвідування посольства.



Інші учасники групи - один представник Міноборони Болгарії і троє чинних і колишніх співробітників військової розвідки збирали і надавали резиденту конфіденційну інформацію, заявила болгарська прокуратура.



Кілька людей, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії, були затримані в Софії і Пернику напередодні. Операція була проведена співробітниками державного агентства національної безпеки Болгарії.