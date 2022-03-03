Співпраця Росії та Китаю є серйозним викликом для НАТО

Занадто очевидним останнім часом стає поділ світових сил на два протиборчі полюси. З одного боку знаходяться сили, які дотримуються лінії НАТО, а з іншого - союзники Росії. Співпраця Росії та Китаю стає все більш тісною і являє собою "новий вимір і серйозний виклик" для Північноатлантичного альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Він вважає, що Москва і Пекін координують свої дії в міжнародних організаціях, включаючи і ООН.
Генсек НАТО додав, що країни також проводять спільні маневри, польоти бойових літаків, морські операції, активно обмінюються досвідом в області використання бойових систем і контролю над Інтернетом.
Йенс Столтенберг заявив, що на майбутньому саміті НАТО 14 червня в Брюсселі буде прийнято рішення по програмі майбутнього розвитку НАТО-2030, яка покликана зміцнити Альянс і протистояти "зміні балансу сил і нових викликів у сфері політики безпеки".
До цих викликів глава НАТО відніс "перетворення Китаю на самовпевнену військову державу, зростання агресії з боку Росії, збільшення кібератак і поширення атомної зброї".
НАТО має намір продовжувати з РФ стратегію "стримування і діалогу".
Що стосується підйому Китаю, то, підкреслив Столтенберг, це загрожує "фундаментальною зміною в світовому балансі сил".
Байден і Столтенберг зустрінуться до саміту НАТО.
Раніше Йенс Столтенберг оприлюднив порядок денний саміту НАТО. Серед дев'яти основних тем саміту - надання підтримки країнам-партнерам, зокрема, Україні, зміни клімату та інвестиції в оборону.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі