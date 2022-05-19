Сотні людей тримають облогу аеропорта Кабула, намагаючись вилетіти з Афганістану

07:17 16 серпня Київ, Україна

Останні події в Афганістані кажуть про швидке повне захоплення держави талібами. Паніка і страх панують серед населення, особливо тих, хто мав відношення до співпраці з західними країнами.

Сотні афганців і громадян інших держав попрямували до міжнародного аеропорту Кабула, щоб вилетіти з країни.

За наявними даними, щонайменше 78 літаків військово-транспортної авіації США задіяні в евакуації американських дипломатів, співробітників натовських дипмісій і тих громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з рухом "Талібан".

Крім того, до операції залучено 10 британських і чотири канадських борти. У найближчі години очікується прибуття німецьких та іспанських літаків.

Відзначається, що аеропорт поки залишається єдиним місцем в республіці, над яким таліби що не встановили контроль. Однак, за даними західних ЗМІ, на дорозі, що веде з Кабула в аеропорт, помічені армійські позашляховики з бойовиками, чутна періодична перестрілка, в небі літають вертольоти.

Підходи до повітряної гавані охороняють військові НАТО і афганської армії.

Як повідомлялося, український літак забрав з Афганістану майже 80 осіб - громадян України (вісім осіб), Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

У той самий час в Талібані заявили, що готові забезпечити "безпеку іноземних громадян і членів дипломатичних місій, які перебувають в країні".