Заможні росіяни скуповують квартири в Туреччині, сподіваючись отримати «золотий паспорт»

Російські громадяни щодня купують 7-8 об'єктів нерухомості, причому платять готівкою або золотом, повідомив голова рієлторської компанії Golden Sign.
Як і в інших країнах, у Туреччині діє програма «громадянство в обмін на інвестиції»: необхідно придбати нерухомість на суму від $250 000 і залишатися її власником мінімум 3 роки. Після чого на отримання паспорта потрібно всього 3 місяці - це один із найшвидших способів у Європі.
З початку війни в Україні кількість російських клієнтів Golden Sign зросла настільки, що їх уже більше, ніж клієнтів з інших країн за весь час роботи компанії.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і глава МЗС Мевлюд Чавушоглу дали зрозуміти, що країна рада російським олігархам «як інвесторам і туристам».
Втім, готовність Туреччини приймати у себе російських олігархів — небезпечна стратегія і загрожує Анкарі вторинними санкціями з боку Заходу.
Як і в інших країнах, у Туреччині діє програма «громадянство в обмін на інвестиції»: необхідно придбати нерухомість на суму від $250 000 і залишатися її власником мінімум 3 роки. Після чого на отримання паспорта потрібно всього 3 місяці - це один із найшвидших способів у Європі.
З початку війни в Україні кількість російських клієнтів Golden Sign зросла настільки, що їх уже більше, ніж клієнтів з інших країн за весь час роботи компанії.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і глава МЗС Мевлюд Чавушоглу дали зрозуміти, що країна рада російським олігархам «як інвесторам і туристам».
Втім, готовність Туреччини приймати у себе російських олігархів — небезпечна стратегія і загрожує Анкарі вторинними санкціями з боку Заходу.
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