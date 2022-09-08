Стан здоров'я 96-річної королеви Єлизавети II різко погіршився

16:37 08 вересня Київ, Україна

Лікарі королеви Єлизавети II стурбовані станом її здоров'я. На тлі тривожних новин до королеви з'їжджаються рідні, зокрема її спадкоємці принц Чарльз та принц Вільям уже прибули до Шотландії.

«Після обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева, як і раніше, почувається комфортно і знаходиться в Балморалі», — йдеться у заяві.

Новий прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс повідомила, що її думки зараз із королевою, пише Daily Mail.

"Уся країна глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу. Мої думки - і думки людей по всьому Сполученому Королівству - у цей час з Її Величністю Корольовою та її сім'єю", - зазначила новоспечений прем'єр.

До цього королеві порадили приділити час відпочинку після прийомів Бориса Джонсона та Ліз Трасс. У зв'язку з цим вона перенесла засідання Таємної ради в онлайн-форматі, яке мало відбутися увечері 7 вересня.

Нагадаємо, 96-річна Єлизавета II останнім часом відмовляється від різноманітних заходів щодо стану здоров'я. Наприклад, вона практично не брала участі в урочистостях із приводу 70-річчя свого правління на початку червня.