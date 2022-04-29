Статки корпорації Цукерберга виросли на 11 мільярдів доларів за один день

07:41 29 квітня Київ, Україна

У четвер акції Meta Platforms Inc. злетіли на 17,6%

Після повідомлення компанії про збільшення кількості користувачів соціальної мережі Facebook більше, ніж прогнозувалося у першому кварталі.



Це збільшило статки гендиректора корпорації Марка Цукерберга на 11 мільярдів доларів, інформує Bloomberg.



Це збільшило на 11 мільярдів доларів статки засновника Facebook Марка Цукерберга, який є найбільшим одноденним зростанням доходів, який він колись отримував.



Нещодавнє зростання кількості користувачів Facebook є різким поворотом для Meta, що повідомила про перше в історії зниження кількості користувачів платформи за останні три місяці 2021 року.



При цьому, незважаючи на те, що акції Meta у четвер зросли, вони залишаються на 39% нижчими за рік.