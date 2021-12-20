Відбулася телефонна розмова Меркель та Путіна

Володимира Путін і федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель обговорили ряд політичних питань, не обійшли стороною і ситуацію на Донбасі.
Розмова двох лідерів відбувся в середу, 15 липня, повідомляється на сайті уряду Німеччини.
За інформацією німецьких чиновників, Ангела Меркель сама зателефонувала Володимиру Путіну. В ході розмови лідери двох країн обговорили ситуацію на Донбасі, Лівію і збройне ембарго щодо Ірану
Інші подробиці розмови поки невідомі.
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