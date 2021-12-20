Відбулася телефонна розмова Меркель та Путіна

18:41 15 липень Київ, Україна

Володимира Путін і федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель обговорили ряд політичних питань, не обійшли стороною і ситуацію на Донбасі.
 
Розмова двох лідерів відбувся в середу, 15 липня, повідомляється на сайті уряду Німеччини.
 
За інформацією німецьких чиновників, Ангела Меркель сама зателефонувала Володимиру Путіну. В ході розмови лідери двох країн обговорили ситуацію на Донбасі, Лівію і збройне ембарго щодо Ірану
"Негативна оцінка нещодавнім заявам офіційних осіб України про необхідність перегляду Мінська-2 дана обома лідерами країн. Крім того, була підтверджена безальтернативність Мінських угод як єдиною основи для врегулювання конфлікту всередині України ", - йдеться в заяві уряду Німеччини.
Інші подробиці розмови поки невідомі.