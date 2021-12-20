Відбулася телефонна розмова Меркель та Путіна

Розмова двох лідерів відбувся в середу, 15 липня, повідомляється на сайті уряду Німеччини.

"Негативна оцінка нещодавнім заявам офіційних осіб України про необхідність перегляду Мінська-2 дана обома лідерами країн. Крім того, була підтверджена безальтернативність Мінських угод як єдиною основи для врегулювання конфлікту всередині України ", - йдеться в заяві уряду Німеччини.