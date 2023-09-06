Соратники розпочинають кампанію від імені експрезидента Грузії - ЗМІ

18:08 21 серпня Київ, Україна

Соратники експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі оголосили про початок передвиборчої кампанії від його імені. Кампанія розпочнеться 22 серпня, але її легітимність ставиться під сумнів владними структурами.



Про це повідомляють грузинські ЗМІ.



Представниця Єдиного національного руху (ЄНР) Софо Джапарідзе, яку Саакашвілі раніше призначив своїм спікером, заявила, що кампанія буде масштабною та охопить усі регіони Грузії. Джапарідзе також планує зустрічатися з прихильниками Саакашвілі та планувати подальші дії.



У комітеті з прав людини парламенту Грузії заявили, що Саакашвілі не має права вести у Грузії передвиборчу кампанію, оскільки не є громадянином країни. Голова комітету Міхеїл Саджвеладзе сказав, що поки що невідомо в деталях, що саме передбачає анонсована кампанія, важко сказати, чи це буде порушенням закону, але "спроби втручання в політику з боку іноземного громадянина - це як мінімум прояв неповаги до законодавства".



Як відомо, Саакашвілі втратив грузинське громадянство наприкінці 2015 року через те, що став громадянином України.



Наступні парламентські вибори у Грузії заплановані на 2024 рік.