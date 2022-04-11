Співзасновник SWIFT закликав до тотального блокування всіх російських банків у системі

20:13 11 квітня Київ, Україна

Після початку війни в Україні сім російських банків було відключено від системи обміну фінансової інформації SWIFT , однак це виявилося недостатнім санкційним заходом. У зв'язку з чим екс-президент SWIFT Бессель Кок закликав відключити від системи всі російські банки.

"Якщо ви хочете покарати [когось], то робіть це добре або не робіть взагалі", - заявив Кок.

За його словами, Євросоюз обрав неправильні банки для першого раунду санкцій: вони «не грали значної ролі для російського оборонного сектора, путінського оточення, газової промисловості». За його словами, відключення від системи банків, які обслуговують «Газпром» і «Роснефть», було б ефективнішим кроком: воно могло б позбавити Кремль можливості отримувати прибуток від продажу вуглеводнів.



Тотальне відключення російських банків, впевнений Кок, необхідно зупинити бойові дії в Україні.



Прагнучи захиститись від санкцій з боку SWIFT, Кремль уже почав вивчати альтернативні способи отримання платежів за електроенергію.. Москва починає активніше користуватися вітчизняною системою передачі фінансової інформації (СПФС), яка пропонує аналогічні SWIFT послуги, але має більш обмежені можливості.



Проте Кок вважає СПФС меншою проблемою порівняно з тим, що підсанкційні банки все ще можуть знайти спосіб обходити заборони та опосередковано взаємодіяти зі SWIFT.

«Якщо якісь банки не підпадуть під обмеження, їх послугами можуть скористатися підсанкційні банки», — вважає він.

Рішення SWIFT відключити від системи частину російських банків — це другий випадок, коли компанія використовує свій міжнародний вплив, щоб вплинути на економіку країни.. Перші подібні санкції були запроваджені щодо Ірану у 2012 році.



Бессель Кок був одним із співзасновників SWIFT 1973 року. Нова система міжбанківської комунікації виявилася революційним технічним рішенням та замінила застарілий Telex. Кок каже, що ніколи не міг уявити, що створює знаряддя політичної війни: