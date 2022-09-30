Сомалі: ісламістські бойовики звільнили понад 400 ув'язнених

10:05 05 березня Київ, Україна

Бойовики терористичного угрупування "Аш-Шабаб" під час захоплення сомалійської в'язниці застрелили 8 охоронців і звільнили понад 400 ув'язнених.

Про це повідомив сомалійський портал Garowe в п'ятницю, 5 березня.



В ході перестрілки загинули вісім людей. Бойовикам вдалося взяти під контроль всю будівлю, перш ніж до охоронців прибуло підкріплення і вони відбили в'язницю.



У свою чергу радіостанція Dalsan інформує, що бойовики звільнили понад 400 ув'язнених, які перебували у в'язниці. Більшість з них - ісламісти, які очікували суду. В'язниця в портовому місті Босасо є найбільшою в сомалійському штаті Пунтленд.