Сомалі: бойовики захопили заручників

У столиці Сомалі в одного з готелів було приведено вибуховий пристрій. Слідом за цим в готель увірвалися бойовики і взяли в заручники, які перебували там гостей і співробітників.

У Могадішо біля будівлі "Еліт-готель", який популярний серед столичної еліти, була підірвана начинена вибухівкою машина. Про це повідомив капітан Мохамед Хусейн. Слідом за цим група озброєних осіб проникла в приміщення.

Повідомлялося, що елітні підрозділи Сомалі армії і проникли в готель терористи ведуть інтенсивну перестрілку. Бойовики взяли в заручники декількох постояльців готелю. Згідно з наявними даними, терористи з угруповання "Аш-Шабаб" забарикадувалися на п'ятому поверсі готелю. Є попередня інформація про загиблих, серед яких називають і державних службовців.