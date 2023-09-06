Скорочення витрат: Молдова припиняє розміщення українських біженців

15:10 10 серпня Київ, Україна

У Молдові було ухвалено рішення про закриття кількох центрів, призначених для тимчасового розміщення українських біженців. Це з необхідністю скорочення витрат забезпечення їхнього проживання.



Відомості про це надійшли від ЗМІ з посиланням на заяву міністра праці та соціального захисту населення Олексія Бузу.



Олексій Бузу підкреслив, що пропозиція перевести біженців у громадське житло залежатиме від місткості конкретної установи та кількості людей, що в ній проживають. Він також наголосив, що ніхто з біженців не залишиться без підтримки та житла. Важливо враховувати, що ці тимчасові центри було створено у період кризи, і частина їх управляється особами без необхідної підготовки.



Бузу наголосив, що рішення про скорочення витрат не прийматимуться на шкоду безпеці та комфорту біженців. Наприклад, якщо центр розрахований на певну кількість людей, не можна просто скорочувати витрати через недостатню заселеність, особливо в холодну пору року.



Він наголосив, що оптимізація здійснюється відповідально, з урахуванням думки біженців та пошуком альтернативних варіантів розміщення.



Олексій Бузу нагадав, що поточна мережа тимчасових установ для розміщення біженців підтримується за рахунок партнерів з розвитку, натомість інші витрати, включаючи медичну допомогу, покриваються з державного бюджету.



У липні парламент Молдови підтримав пропозицію уряду щодо продовження режиму надзвичайного стану ще на 60 днів у зв'язку із вторгненням росії до України.