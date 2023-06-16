Угода про обмеження держборгу США не призведе до зменшення фінансування України — Білий дім

Двопартійна угода щодо запобігання борговому дефолту в США не обмежить здатність адміністрації Байдена надавати більше допомоги Україні.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова чиновників Білого дому.
За словами чиновника, який побажав залишитися невідомим, будь-яка додаткова військова допомога проходитиме через Конгрес як додатковий захід, що не підпадає під обмеження федеральних витрат угоди.
Директорка бюджету Білого дому Шаланда Янг, відповідаючи на запитання журналіста, також заперечила, що угода не матиме жодного впливу на здатність адміністрації отримати більше фінансування для України.
Як пише Bloomberg, ця заява буде приємною новиною для президента України Володимира Зеленського та союзників США в Європі на тлі занепокоєння, що боргова боротьба у США може уповільнити чи зупинити потік зброї, боєприпасів та високотехнологічної допомоги для українських військ.
Раніше, 28 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу, який дозволить країні уникнути дефолту.
Угода передбачає припинення дії ліміту боргу до січня 2025 року, тимчасове обмеження програми продовольчої допомоги, обмеження видатків у бюджетах на 2024 та 2025 роки, повернення невикористаних коштів від програм, пов'язаних із COVID-19, а також прискорення процесу отримання дозволів на деякі енергетичні проєкти.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова чиновників Білого дому.
За словами чиновника, який побажав залишитися невідомим, будь-яка додаткова військова допомога проходитиме через Конгрес як додатковий захід, що не підпадає під обмеження федеральних витрат угоди.
Директорка бюджету Білого дому Шаланда Янг, відповідаючи на запитання журналіста, також заперечила, що угода не матиме жодного впливу на здатність адміністрації отримати більше фінансування для України.
Як пише Bloomberg, ця заява буде приємною новиною для президента України Володимира Зеленського та союзників США в Європі на тлі занепокоєння, що боргова боротьба у США може уповільнити чи зупинити потік зброї, боєприпасів та високотехнологічної допомоги для українських військ.
Раніше, 28 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу, який дозволить країні уникнути дефолту.
Угода передбачає припинення дії ліміту боргу до січня 2025 року, тимчасове обмеження програми продовольчої допомоги, обмеження видатків у бюджетах на 2024 та 2025 роки, повернення невикористаних коштів від програм, пов'язаних із COVID-19, а також прискорення процесу отримання дозволів на деякі енергетичні проєкти.
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