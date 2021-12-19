Угода про оборонну співпрацю підписали Польща та США

У світлі останніх політичних подій і з урахуванням амбітних імперських планів РФ, про свою безпеку задумалася Польща, яка межує з територією Білорусі. Так, сьогодні у Варшаві був підписаний важливий в стратегічному плані документ. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак і держсекретар США Майк Помпео підписали угоду про посилене оборонну співпрацю.

Угода підписана у Варшаві в присутності президента Анджея Дуди.

Нова домовленість дозволить збільшити військову присутність США в Польщі приблизно на 1000 осіб. Зараз на ротації в Польщі знаходяться 4500 американських військових.

Держдепартамент США повідомив, що угода EDCA забезпечує правову основу для співпраці між Польщею і США і відображає загальне бачення поглиблення військового співробітництва двох країн.

EDCA надає "необхідні повноваження, які дозволять силам США мати доступ до конкретних польським військовим об'єктам і здійснювати спільні оборонні заходи".

Угода також вводить механізм розподілу витрат на логістику та інфраструктуру в результаті присутності військ США в Польщі.

У відомстві зазначають, що "Польща має право відкликати юрисдикцію США щодо американських солдатів в Польщі в серйозних випадках".

Міністр оборони Польщі заявив, що в рамках угоди вдалося домовитися навіть про більше, ніж припускали спочатку. "Це приголомшливий переговорний успіх", - сказав він.

Раніше Варшава і Вашингтон визначили пункти розміщення деяких нових підрозділів американських військ в Польщі.