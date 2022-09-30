Сполучені Штати ввели нові санкції проти росії - Мінфін

19:22 30 вересня Київ, Україна

США ввели санкції проти росії за анексію окупованих територій України.

Про це повідомляє Мінфін США.

"Ми не стоятимемо осторонь, поки путін обманом намагається анексувати частини України. Мінфін і уряд США вживають сьогодні радикальних заходів, щоб ще більше послабити росію, військово-промисловий комплекс, який вже деградував, і підірвати її здатність вести незаконну війну", - наголосила міністр фінансів Джанет Йеллен.



Зазначається, що під санкції потрапили 14 представників військово-промислового комплексу росії, у тому числі міжнародні постачальники, три ключові лідери фінансової інфраструктури, родичі деяких чиновників і 278 членів держдуми.



Серед них – родичі міністра оборони росії сергія шойгу, дружина та син заступника секретаря ради безпеки росії дмитра медведєва, мера москви Сергія Собяніна, голова Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутат росії Валентина Терешкова та інші.



Крім того, запроваджуються візові санкції проти громадянина росії Очур-Суге Монгуша за катування українського полоненого.



У списки санкцій також додали 57 організацій за порушення правил експортного контролю США. Серед них – американсько-російська компанія Радіоавтоматика, яка спеціалізується на закупівлях для оборонної промисловості, та її керівництво в особі Володимира Іванова, Сергія Бизова та Дмитра Галина.



Загалом Держдеп США запроваджує візові обмеження проти 910 осіб, зокрема, військовослужбовців з росії, білорусі та російських проксі-формувань.