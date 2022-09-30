Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України - Байден

19:26 30 вересня Київ, Україна

Джо Байден заявив, що Штати й надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над захопленими росією територіями.



За його словами, За його словами, США засуджують шахрайську спробу росії анексувати суверенну українську територію.

"Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об'єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів. Не помиляйтесь: ці дії не мають легітимності. Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. Ми й надалі підтримуватимемо зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному плані, у тому числі шляхом додаткової допомоги в галузі безпеки на суму 1,1 мільярда доларів, про яку Сполучені Штати оголосили цього тижня", - заявив Байден.

Він зазначив, що у відповідь на спроби анексії Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами сьогодні оголошують про нові санкції.

"Ці санкції спричинять витрати для фізичних та юридичних осіб - усередині та за межами росії, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародне співтовариство, щоб засудити ці кроки та притягнути росію до відповідальності", - наголосив президент США.

За його словами, Штати продовжать постачати Україні обладнання, яке їй потрібне для самооборони.

"Я з нетерпінням чекаю на підписання Конгресом закону, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів для підтримки України", - заявив Байден.

Він закликав світ і надалі підтримувати народ України.