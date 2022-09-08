Сполучені Штати затвердили транш допомоги Україні у розмірі $675 млн

12:44 08 вересня Київ, Україна

Президент США Джо Байден затвердив транш допомоги Україні у розмірі $675 млн.

Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині у четвер, 8 вересня.

"Ми повинні розвиватися у міру розвитку бою. За кілька тижнів, що пройшли після останньої зустрічі контактної групи, США виділили ще 6,3 мільярда доларів на допомогу Україні в галузі безпеки. Вчора президент затвердив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до 675 мільйонів доларів", - сказав Остін.

Він зазначив, що новий пакет включає більше GMLRS, гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю і багато іншого.



У п'ятій зустрічі групи Рамштайн беруть участь представники близько пів сотні країн.



Учасники зустрічі планують обговорити кризу в Україні та різноманітні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США.