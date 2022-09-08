Сполучені Штати затвердили транш допомоги Україні у розмірі $675 млн

Президент США Джо Байден затвердив транш допомоги Україні у розмірі $675 млн.
Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині у четвер, 8 вересня.
Він зазначив, що новий пакет включає більше GMLRS, гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю і багато іншого.
У п'ятій зустрічі групи Рамштайн беруть участь представники близько пів сотні країн.
Учасники зустрічі планують обговорити кризу в Україні та різноманітні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США.
У п'ятій зустрічі групи Рамштайн беруть участь представники близько пів сотні країн.
Учасники зустрічі планують обговорити кризу в Україні та різноманітні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі