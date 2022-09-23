Конгрес Сполучених Штатів закликає Пентагон прискорити постачання ударних безпілотників Україні

У Конгресі США закликали міністра оборони прискорити розгляд Пентагоном запиту України на постачання великих бойових безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє Reuters.
На думку конгресменів, ці вдосконалені системи безпілотних літальних апаратів можна було б розмістити далеко від лінії фронту війни. Безпілотники забезпечували б безперервне спостереження та точне відстеження на великій відстані та цілевказування, необхідні для протидії російським ракетам.
Законодавці наголосили, що важливо швидше відправити техніку Києву.
У Пентагоні заявили, що знають про запит України на ці безпілотники.
MQ-9 Reaper та MQ-1C Grey Eagle - американські розвідувально-ударні безпілотники, які військові США та їхні союзники активно використовували в Іраку та Афганістані.
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