Конгрес Сполучених Штатів закликає Пентагон прискорити постачання ударних безпілотників Україні

08:23 23 вересня Київ, Україна

У Конгресі США закликали міністра оборони прискорити розгляд Пентагоном запиту України на постачання великих бойових безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє Reuters.

"Україна могла б краще протистояти російським загрозам за допомогою передових безпілотних авіаційних систем або дронів, таких як MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper", - заявила група із 17 законодавців у листі до Остіна.



На думку конгресменів, ці вдосконалені системи безпілотних літальних апаратів можна було б розмістити далеко від лінії фронту війни. Безпілотники забезпечували б безперервне спостереження та точне відстеження на великій відстані та цілевказування, необхідні для протидії російським ракетам.



Законодавці наголосили, що важливо швидше відправити техніку Києву.



У Пентагоні заявили, що знають про запит України на ці безпілотники.

"Ми знаємо, що українці просили Gray Eagles або мають інтерес до Gray Eagles, проте жодних рішень з цього приводу ще не було ухвалено", - сказав речник Міноборони США Патрік Райдер.

MQ-9 Reaper та MQ-1C Grey Eagle - американські розвідувально-ударні безпілотники, які військові США та їхні союзники активно використовували в Іраку та Афганістані.