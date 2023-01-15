07:48 15 січня Київ, Україна

Сполучені Штати засудили російські бомбардування України, внаслідок яких, зокрема, було атаковано багатоповерхівку у Дніпрі. Про це йдеться у заяві представника Білого дому, яку цитує CNN.

"Росія продовжує недооцінювати силу та рішучість українського народу, і останні спроби його деморалізувати вкотре зазнають невдачі", - сказано у заяві.

У США вказали, що удари по Україні - ще один приклад "жорстокої та варварської війни, яку веде росія, завдаючи ударів по критично важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом та теплом українське громадянське населення".

"Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони, включаючи системи протиповітряної оборони, разом з нашими союзниками та партнерами, і ми продовжимо нашу роботу щодо притягнення Росії до відповідальності за її військові злочини та злочини", - сказав представник Ради.

Нагадаємо, президент звернувся до союзників та закликав дати більше зброї Україні.

Раніше у ЗСУ розповіли, чим Росія вдарила по Дніпру. Багатоповерхівкою у Дніпра росіяни вдарили ракетою Х-22. Такий самий снаряд потрапив торговим центром у Кременчуці.