Сполучені Штати засудили російські бомбардування України, внаслідок яких, зокрема, було атаковано багатоповерхівку у Дніпрі. Про це йдеться у заяві представника Білого дому, яку цитує CNN.
У США вказали, що удари по Україні - ще один приклад "жорстокої та варварської війни, яку веде росія, завдаючи ударів по критично важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом та теплом українське громадянське населення".
Нагадаємо, президент звернувся до союзників та закликав дати більше зброї Україні.
Раніше у ЗСУ розповіли, чим Росія вдарила по Дніпру. Багатоповерхівкою у Дніпра росіяни вдарили ракетою Х-22. Такий самий снаряд потрапив торговим центром у Кременчуці.
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