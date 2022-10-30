Соцмережі всіляко висміюють обмовку путіна про відносини із Заходом

12:24 30 жовтня Київ, Україна

27 жовтня російський диктатор володимир путін виступив із промовою перед учасниками дискусійного клубу «Валдай».

Під час своєї довгої промови президент росії допустив чимало дивних обмовок, незважаючи на те, що весь текст він читав з листка. Зокрема, говорячи про відносини росії з країнами Заходу, путін заявив, що його країна намагалася їх «висрати», причому після цього він не поправився.

«Можна багато говорити про сьогоднішній виступ «великого геополітика», але навіщо все це робити, коли є одна фраза, яка характеризує все це. Висрати відносини з провідними країнами Заходу — це, мабуть, усе, що зробила росія за останні 30 років», — прокоментували фразу політика в соцмережі.

Реакція користувачів не змусила довго чекати:

Коли хочеш збудувати, але вийшло тільки висрати

А якщо серйозно, то він все ж таки каже «вибудувати». Видно, з мовним апаратом теж починаються проблеми потихеньку

Оооо, так ось для чого валіза була. Раптом стосунки із Заходом висруться і відразу в ділову валізку для переговорів, нічого з горщика збирати не треба.

Просто 70 років людині. Закрепи, остеохондроз, імпотенція, ось це все

Відносини висрали. все інше просрали

Уважні глядачі також звернули увагу на моторошний стан руки промовця. Тильна сторона долоні путіна почорніла, вени сильно здулися. Так само виглядали руки Єлизавети ІІ за два дні до смерті.