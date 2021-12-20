Соцмережі найстарішого білоруського видання "Наша нива" визнано "екстремістськими"

07:33 25 листопад Київ, Україна

Білоруська влада визнала соцмережі найстарішого видання країни "Наша нива" "екстремістськими матеріалами", повідомляє телеграм-канал білоруських силовиків ГУБОЗ.



Рішення було ухвалено 23 листопада – у день, коли виданню виповнилося 115 років.



Наразі, згідно з місцевим законодавством, тому, хто опублікував або перепостив матеріали видання, загрожують штраф, громадські роботи або позбавлення волі на строк до 7 років.



Нагадаємо, що після обшуків у липні інтернет-газету заблокували, також силовики затримали головного редактора "Нашої ниви" Єгора Мартиновича за підозрою в "організації або підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок або участь в них". Під час затримання він отримав травму голови.



Дружина Мартиновича згодом повідомила, що її чоловіка утримують у нелюдських умовах.



Також заарештували журналіста видання Андрія Скурка. Обидва досі перебувають під вартою.



Загалом, за даними Білоруської асоціації журналістів, на цей момент 29 білоруських журналістів перебувають під арештом, відбувають покарання або чекають на суд.



Нагадаємо, що Білорусь посіла 158-е місце зі 180 країн у рейтингу свободи преси через "безпрецедентні репресії проти журналістів для приховування масштабів акцій протесту проти оголошених результатів президентських виборів".