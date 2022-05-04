Власні санкції ЄС за порушення прав людини

12:50 07 грудня Київ, Україна

Посли 27 країн Євросоюзу узгодили і затвердили власний механізм введення санкцій щодо порушення прав людини, він набув чинності 3 грудня і діє тільки на території ЄС.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на європейське дипломатичне джерело в понеділок, 7 грудня.

"Рада ЄС затвердила глобальний рамковий санкційний механізм за порушення прав людини, який не є копією американського "акту Магнітського" і не матиме екстериторіальної дії, тобто всі обмеження будуть діяти тільки на території ЄС. Він набуде чинності в четвер", - повідомив дипломат.

За його словами, режим передбачає створення глобального чорного списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію ЄС і доступ до фінансової системи Євросоюзу.

"Усі їхні активи в разі виявлення в європейських банках підлягають заморожуванню, резиденти ЄС не мають права надавати цим особам будь-які фінансові послуги", - пояснив дипломат.

Відзначається, що режим санкцій був затверджений міністрами без обговорення, оскільки вже був узгоджений 2 грудня на рівні послів усіх 27 держав співтовариства. Як пояснив 4 грудня на брифінгу в Брюсселі представник зовнішньополітичної служби ЄС, країни співтовариства відмовилися давати цьому режиму санкцій "ім'я Магнітського або будь-якої іншої людини".



Він також зазначив, що структурно цей механізм не буде нічим відрізнятися від чинних в цей момент заходів санкцій ЄС в області порушення прав людини у відношенні окремих держав, наприклад Білорусі, М'янми, Ірану. Єдина відмінність нового режиму полягає в тому, що з його допомогою санкції можуть бути накладені на громадянина будь-якої держави світу, якщо Брюссель підозрює його в порушенні прав людини на батьківщині, незалежно від того, чи існує режим санкцій ЄС проти цієї держави.