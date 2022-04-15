З наступного тижня українці зможуть в'їжджати до Німеччини

20:25 16 липня Київ, Україна

Німеччина відновила перелік країн, громадянам яких дозволено безперешкодний в'їзд на німецьку територію, при пред'явленні негативного тесту на COVID.

Про це з посиланням на уряд Німеччини повідомляє DW в п'ятницю, 16 липня.



Тепер з 18 липня всі резиденти України зможуть безперешкодно відвідувати Німеччину. Особа вважається резидентом конкретної країни, якщо постійно проживає там не менше шести останніх місяців.



У цьому списку, крім України, знаходяться ще 27 країн світу. В'їзд з інших третіх країн, які не є в цьому списку, дозволений тільки в тому випадку, якщо людина, в них проживає, повністю щеплена від коронавірусу, або якщо її перебування на території ФРН обґрунтоване поважними причинами.



У той самий час внесення країни до переліку таких, з яких дозволено в'їжджати, не звільняє мандрівників від обов'язку надавати актуальний негативний COVID-тест. У свою чергу інші країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію і повторний тест.