Зняти всі обмеження на постачання зброї Україні - МЗС Чехії

15:59 10 жовтня Київ, Україна

Захід має зняти обмеження на постачання зброї до України. Про це 10 жовтня під час зустрічі з українськими журналістами заявив заступник глави МЗС Чехії Ярослав Курфюрст, повідомляє Європейська правда.

"Росія використовує терористичні методи. Має бути скасування будь-яких обмежень, які існують на постачання зброї Україні. Настав час для ще більшої підтримки України", - наголосив чеський дипломат.

Заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечни додав, що обмеження, які деякі країни самі собі встановили, не були потрібні з самого початку.

Зазначимо, що Чехія офіційно засудила російські ракетні удари по Україні.

"Сьогоднішній варварський напад є ще одним доказом цинізму та боягузтва російського режиму. Таким чином росія продовжує вчиняти злочини на території України. Чехія і надалі добиватиметься створення спеціального судового трибуналу, який притягне до відповідальності всіх кримінальних представників росії", - йдеться у заяві Праги.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по містах України.