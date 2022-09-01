РНБО спростувала кремлівські фейки про "марну" допомогу Україні від США

Кремлівська пропаганда цього тижня через іноземних спікерів та медіа поширювала чергові фейки. Цього разу, зокрема, про "марність" підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, співзасновник групи Pink Floyd Р.Уотерс в інтерв'ю CNN звинуватив президента США Джо Байдена у тому, що він "не намагається умовити президента України Володимира Зеленського" сісти за стіл переговорів із росією. Також співак додав, що нібито НАТО "спровокувало" російського диктатора володимира путіна на війну з Україною.

Крім того, американський журналіст Б. Свонн наполягає на тому, що громадяни США "даремно платять за "демократію" в Україні" і нібито санкції проти росії "не діють".

Також видання The American Conservative опублікувало матеріал відомого своєю співзвучною пропаганді росії риторикою експерта Д. Бендоу, в якому той зазначає, що заклики Зеленського про визнання росії державою-спонсором тероризму нібито "лише ускладнюють переговори з кремлем".

У РНБО пояснюють, що на тлі успіхів українських військових ворог намагається тимчасово "заморозити" конфлікт, змусивши Україну сісти за стіл переговорів на вигідних для москви умовах.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти почали поширювати фейки про те, що обстріл ЗСУ Каховської ГЕС може створити ядерну катастрофу.