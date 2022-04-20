Смоленська авіакатастрофа: Польща має намір здійснити "тиск" на Росію за допомогою ЄС

12:55 21 липня Київ, Україна

Російська Федерація не реагує на заклик міжнародної спільноти повернути решту фрагментів літака експрезидента Качинського, який розбився під Смоленськом, що є неповагою до принципів цивілізованого світу.



Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшідач.



За словами Пшідача, зараз діалог між Москвою і Варшавою можливий тільки на низькому рівні, а для Польщі Росія - це великий виклик. Він зазначив, що Польща буде "тиснути" на Росію через Європейський Союз.

"Росія не виконує свої обов'язки. Вона не відповідає на заклики міжнародного співтовариства, що є неповагою до «принципів цивілізованого світу»", - сказав Пшідач.

У вересні Польща ініціювала арешт російських диспетчерів, які працювали під час катастрофи літака президента Леха Качинського в квітні 2010 року.



Нагадаємо, літак Ту-154 з польським президентом, його дружиною і 86 членами урядової делегації розбився 10 квітня 2010 року поблизу російського Смоленська. В результаті катастрофи літака загинули всі, хто знаходився на борту.



Росія стверджує, що катастрофа сталася через нібито помилки командувача повітряними силами Польщі Анджея Бласіка, який нібито дозволив посадку, незважаючи на погані погодні умови. Однак в Польщі російську версію трагедії відкидають.



Восени 2019 року польські експерти прибули в Росію, щоб досліджувати уламки літака президента Качинського; це був другий візит польської сторони в Росію за рік. Парламентська комісія Польщі з розслідування причин катастрофи прийшла до висновку, що катастрофа літака польського президента Леха Качинського могла статися в результаті двох вибухів.