«Смоленськ – це Литва»: литовський депутат відреагував на ідею росіян скасувати незалежність його країни

16:27 10 червня Київ, Україна





З тонким тролінгом із приводу "історичних" домагань москви на чужі землі та нестримного бажання імперців переписувати історію виступив литовський депутат Матас Малдейкіс у своєму Twitter. У росії заговорили про скасування визнання незалежності Литви в 1991 році. У відповідь у Литві запропонували "відкликати Полянівський договір 1634 року" і вимагати, щоб президент росії володимир путін повернув всі окуповані території.З тонким тролінгом із приводу "історичних" домагань москви на чужі землі та нестримного бажання імперців переписувати історію виступив литовський депутат Матас Малдейкіс у своєму Twitter.

"Якщо росія відкличе своє визнання незалежності Литви в 1991 році, Литва відкличе Полянівський договір 1634 року і вимагатиме, щоб путін підкорився владі Владислава IV і повернув усі окуповані території Великому князівству. Смоленськ – це Литва!” – написав литовський депутат.

Малдейкіс має на увазі так званий Полянівський мирний договір, що поклав край війні між росією та Річчю Посполитою, який містив для росіян невигідні умови. Зокрема, на користь Польщі та Литви у російської імперії відібрали значні території.



І Смоленськ зі Смоленщиною, міста Рославль, Біла, Трубчевськ, Невель, Себеж, Стародуб визнавалися за Великим князівством литовським.



Натомість польський король Владислав IV відмовлявся від претензій на російський престол і зобов'язався вивести свої війська з тих територій, які залишалися за росією.



Також російська імперія мала виплатити Речі Посполитій 20 тисяч рублів.



За словами міністра закордонних справ Литви, ця ініціатива країни-агресора свідчить лише про те, що Литві необхідно оборонятися.

У Києві теж пожартували над імперськими амбіціями росії.