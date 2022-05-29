ЗМІ розповіли, що у путіна "важка форма швидко прогресуючого раку"

08:57 29 травня Київ, Україна

Як було помітно, під час виступу на параді 9 травня президент Росії путін дуже часто перегортав текст промови. Справа в тому, що він різко втрачає зір. Крім того, путін страждає від головного болю та тремору кінцівок. У нього - "важка форма швидко прогресуючого раку" і йому "залишилося не більше двох-трьох років". Про це у суботу, 28 травня, повідомляє британський таблоїд Daily Mirror із посиланням на джерело у ФСБ.

"Коли він виступає на телебаченні, йому потрібно, щоб на папері величезними літерами було записано все, що він збирається сказати. Вони такі великі, що на кожній сторінці міститься всього кілька пропозицій", - повідомляє видання.

Зазначається, що інформацію про смертельний діагноз глави кремля було передано російським шпигуном колишньому агенту ФСБ Борису Карпічкову, який зараз живе у Великій Британії.. У цьому повідомленні також було сказано, що, незважаючи на серйозні проблеми із зором, путін "не хоче носити окуляри, бо це було б ознакою слабкості".

"Раніше він був стриманий з підлеглими, але тепер у нього трапляються напади неконтрольованої люті", - наводить видання вміст повідомлення, додаючи, що путін "цілком збожеволів і майже нікому не довіряє".

Нагадаємо, розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що один з російських олігархів, наближених до путіна, підтвердив, що президент Росії хворий - у нього серйозні онкологічні захворювання.