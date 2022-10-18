ЗМІ показали фото та відео пошкодженої вибухом труби "Північного потоку-1"

15:43 18 жовтня Київ, Україна

Норвезька компанія Blueye Robotics опублікувала перші знімки однієї з точок розриву труби газопроводу "Північний потік-1" на дні Балтійського моря, зроблених глибоководним дроном.



Шведське видання Expressen опублікувало фотографії та відео зруйнованої ділянки газопроводу "Північний потік-1".



Зйомка проводилася за допомогою підводного дрона на глибині близько 80 метрів у Балтійському морі. Підводна камера зафіксувала довгі тріщини на морському дні, що простягаються до армованої бетоном сталевої труби, розірваної внаслідок можливої диверсії.



За твердженням видання, було знищено щонайменше 50 метрів газопроводу.



Сила вибуху, зафіксованого сейсмологічним обладнанням, була еквівалентна землетрусу магнітудою 2,3.