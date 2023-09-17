ЗМІ підрахували військові витрати Росії та вартість втраченої техніки за 1,5 роки війни

08:20 17 вересня Київ, Україна

У той час, коли для багатьох росіян не доступні елементарні блага цивілізації – водо- та газопостачання, країна заробляє на продажу газу мільярди та витрачає їх на знищення свого населення безглуздою війною.

За півтора роки повномасштабної війни в Україні росія витратила близько 167,3 млрд доларів. Такі підрахунки, що ґрунтуються на даних Генштабу ЗСУ, у суботу, 16 вересня, опублікувало видання Forbes.

Зазначається, що РФ витрачає близько 300 млн.. щодня на війну з Україною. А російський бюджет за січень-червень цього року витратив більше, ніж планувалося витратити за 2023 рік.

Незважаючи на це, росія подвоює військовий бюджет, а утримання російського солдата дедалі менше.

Як зазначає видання, прямі військові витрати та вартість втраченої техніки Росії за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2023 року) становлять близько 167,3 млрд доларів. Ця оцінка не включає постійні витрати на оборону, не пов'язані з воєнними діями, а також економічні втрати країни-агресора.

Серед найбільших статей витрат: забезпечення військових дій (51,3 млрд доларів), зарплати військових (35,1 млрд доларів), компенсації сім'ям загиблих (25,6 млрд доларів) та поранених (21 млрд доларів) та вартість знищеної техніки (34 млрд) доларів).

Загальна вартість ракет, випущених територією України, вже становить понад 21,1 млрд.. доларів.

Раніше в НАТО заявили, що санкції роблять росію залежною від "ненадійних партнерів".