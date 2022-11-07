ЗМІ оприлюднили список країн, які купують заборонене вугілля рф

15:28 07 листопада Київ, Україна

Туреччина, Китай, Індія та країни Африки продовжують закуповувати заборонене російське вугілля після введеної заборони на його імпорт.



Про це повідомляє інформагентство Bloomberg у понеділок, 7 листопада.



Росія з 10 серпня продає своє вугілля до цих країн зі значною знижкою порівняно з вугіллям аналогічної марки з інших країн.



Анкара у вересні імпортувала російське енергетичне вугілля за ціною 199 доларів за тонну. Це на 23% нижче, ніж аналогічне паливо з Колумбії, наступного за величиною постачальника Туреччини.



Як ми вже повідомляли, Китай за підсумками вересня закупив у росії рекордні обсяги зрідженого газу та вугілля.