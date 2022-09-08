ЗМІ оприлюднили деталі плану Єврокомісії щодо послаблення наслідків енергокризи

Проєкт законодавства ЄС вперше запроваджує обов'язкові цілі щодо скорочення попиту на споживання електроенергії та встановлює "межу доходу" для енергетичних компаній, які отримують надприбутки від енергетичної кризи.
Про це йдеться у деталях пропозиції Єврокомісії, які бачило видання Euractiv.
Обмеження доходу є центральною частиною проєкту регламенту ЄС з надзвичайних заходів для стабілізації ринку електроенергії, який, як очікується, буде оприлюднено найближчими тижнями Європейською комісією.
Він обговорюватиметься на позачерговій зустрічі міністрів енергетики ЄС у п'ятницю.
Про це йдеться у деталях пропозиції Єврокомісії, які бачило видання Euractiv.
Обмеження доходу є центральною частиною проєкту регламенту ЄС з надзвичайних заходів для стабілізації ринку електроенергії, який, як очікується, буде оприлюднено найближчими тижнями Європейською комісією.
Він обговорюватиметься на позачерговій зустрічі міністрів енергетики ЄС у п'ятницю.
Виробники відновлюваної та ядерної електроенергії одержують "величезні доходи від кризи. Ці доходи не відображають їхні виробничі витрати. Отже, настав час для споживачів отримати вигоду", пояснила напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Запропоноване обмеження доходів доповнюється безпрецедентними заходами щодо зменшення попиту на електроенергію.
Приблизна мета вимагає від держав-членів ЄС "зменшити загальне споживання електроенергії" домогосподарствами – наприклад, через інформаційні кампанії чи тендери на "неспоживану енергію". Крім того, передбачено обов'язкову мету скорочення чистого споживання електроенергії принаймні на 5% у годину пік.
У той час як перша мета спрямована на широку громадськість, "обов'язкова мета спрямована більш конкретно на споживачів, які можуть забезпечити гнучкість, пропонуючи скорочення попиту на погодинній основі", йдеться у проєкті Комісії.
Щоб досягти цього, країни ЄС заохочують розглянути "ринкові заходи, такі як аукціони або тендерні схеми", які можуть містити "фінансові стимули або компенсацію учасникам ринку", йдеться у проєкті.
Наголошується, що початкова реакція на ці пропозиції була позитивною.
Приблизна мета вимагає від держав-членів ЄС "зменшити загальне споживання електроенергії" домогосподарствами – наприклад, через інформаційні кампанії чи тендери на "неспоживану енергію". Крім того, передбачено обов'язкову мету скорочення чистого споживання електроенергії принаймні на 5% у годину пік.
У той час як перша мета спрямована на широку громадськість, "обов'язкова мета спрямована більш конкретно на споживачів, які можуть забезпечити гнучкість, пропонуючи скорочення попиту на погодинній основі", йдеться у проєкті Комісії.
Щоб досягти цього, країни ЄС заохочують розглянути "ринкові заходи, такі як аукціони або тендерні схеми", які можуть містити "фінансові стимули або компенсацію учасникам ринку", йдеться у проєкті.
Наголошується, що початкова реакція на ці пропозиції була позитивною.
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