ЗМІ оприлюднили деталі плану Єврокомісії щодо послаблення наслідків енергокризи

13:04 08 вересня Київ, Україна

Проєкт законодавства ЄС вперше запроваджує обов'язкові цілі щодо скорочення попиту на споживання електроенергії та встановлює "межу доходу" для енергетичних компаній, які отримують надприбутки від енергетичної кризи.



Про це йдеться у деталях пропозиції Єврокомісії, які бачило видання Euractiv.



Обмеження доходу є центральною частиною проєкту регламенту ЄС з надзвичайних заходів для стабілізації ринку електроенергії, який, як очікується, буде оприлюднено найближчими тижнями Європейською комісією.



Він обговорюватиметься на позачерговій зустрічі міністрів енергетики ЄС у п'ятницю.

"Комісія пропонує ліміт у 200 євро/МВт-год для так званих "інфрамаржинальних" генераторів електроенергії", - йдеться у пропозиції щодо відновлюваних джерел енергії, ядерної енергії та бурого вугілля, які мають низькі експлуатаційні витрати та найбільше виграють від високих цін на газ.

Виробники відновлюваної та ядерної електроенергії одержують "величезні доходи від кризи. Ці доходи не відображають їхні виробничі витрати. Отже, настав час для споживачів отримати вигоду", пояснила напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми запропонуємо перенаправити ці несподівані доходи до держав-членів, щоб [вони] могли підтримати вразливі домогосподарства та вразливі компанії", - додала вона.

Запропоноване обмеження доходів доповнюється безпрецедентними заходами щодо зменшення попиту на електроенергію.



Приблизна мета вимагає від держав-членів ЄС "зменшити загальне споживання електроенергії" домогосподарствами – наприклад, через інформаційні кампанії чи тендери на "неспоживану енергію". Крім того, передбачено обов'язкову мету скорочення чистого споживання електроенергії принаймні на 5% у годину пік.



У той час як перша мета спрямована на широку громадськість, "обов'язкова мета спрямована більш конкретно на споживачів, які можуть забезпечити гнучкість, пропонуючи скорочення попиту на погодинній основі", йдеться у проєкті Комісії.



Щоб досягти цього, країни ЄС заохочують розглянути "ринкові заходи, такі як аукціони або тендерні схеми", які можуть містити "фінансові стимули або компенсацію учасникам ринку", йдеться у проєкті.



Наголошується, що початкова реакція на ці пропозиції була позитивною.