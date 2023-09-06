Смертний вирок за активність у соцмережах: випадок у Саудівській Аравії

Чоловіка із Саудівської Аравії засудили до смертної кари за його активність у Twitter та YouTube, як повідомила правозахисна організація Human Rights Watch.
Суд у Саудівській Аравії ухвалив смертний вирок 54-річному пенсіонеру Мухаммеду аль-Гамді. Вирок був ухвалений Спеціалізованим кримінальним судом Саудівської Аравії у липні. Основною причиною вироку стали його мирні онлайн-висловлювання у Twitter та YouTube.
За судовими документами, аль-Гамді визнаний винним у "підриві релігії чи справедливості" через "опис короля чи кронпринца в негативному світлі". Його також звинувачують у "схваленні терористичної ідеології", підтримці зв'язків з терористичною організацією та поширенні фейкових новин з метою скоєння терористичних злочинів. Для звинувачень проти аль-Гамді використовувалися його облікові записи в Twitter.
Аль-Гамді зазначає, що він не є політичним активістом чи правозахисником, а лише висловив свої побоювання щодо ситуації у Саудівській Аравії. Однак його засудили до страти. Рідний брат аль-Гамді, Саєд бін Насер аль-Гамді, відомий саудівський вчений і критик, знаходиться у вигнанні у Великій Британії.
Суд у Саудівській Аравії ухвалив смертний вирок 54-річному пенсіонеру Мухаммеду аль-Гамді. Вирок був ухвалений Спеціалізованим кримінальним судом Саудівської Аравії у липні. Основною причиною вироку стали його мирні онлайн-висловлювання у Twitter та YouTube.
За судовими документами, аль-Гамді визнаний винним у "підриві релігії чи справедливості" через "опис короля чи кронпринца в негативному світлі". Його також звинувачують у "схваленні терористичної ідеології", підтримці зв'язків з терористичною організацією та поширенні фейкових новин з метою скоєння терористичних злочинів. Для звинувачень проти аль-Гамді використовувалися його облікові записи в Twitter.
Аль-Гамді зазначає, що він не є політичним активістом чи правозахисником, а лише висловив свої побоювання щодо ситуації у Саудівській Аравії. Однак його засудили до страти. Рідний брат аль-Гамді, Саєд бін Насер аль-Гамді, відомий саудівський вчений і критик, знаходиться у вигнанні у Великій Британії.
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