Смертельний шторм "Сіаран" забрав життя 12 людей у ​​Західній Європі: серед загиблих українська дитина

Внаслідок шторму "Сіаран" у Західній Європі загинули щонайменше 12 людей, включно з п'ятирічним хлопчиком з України. Інцидент трапився у бельгійському Генті, де також постраждала ще одна трирічна дитина, коли на них впали гілки дерев під час перебування на дитячому майданчику.
Інформацію про це поширила ВВС Україна, посилаючись на Міністерство закордонних справ України.
Інформацію про це поширила ВВС Україна, посилаючись на Міністерство закордонних справ України.
За даними бельгійських ЗМІ, гілки дерев впали на п'ятирічного хлопчика та ще одну трирічну дитину, коли вони перебували на дитячому майданчику. За неофіційною інформацією, хлопчик помер у лікарні, тоді як інша дитина отримала легкі травми.
Крім того, ще однією жертвою шторму у Генті стала 64-річна громадянка Німеччини, на яку впало зламане дерево у парку. Її дочка також постраждала, отримавши перелом ноги.
Крім того, ще однією жертвою шторму у Генті стала 64-річна громадянка Німеччини, на яку впало зламане дерево у парку. Її дочка також постраждала, отримавши перелом ноги.
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