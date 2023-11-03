Смертельний шторм "Сіаран" забрав життя 12 людей у ​​Західній Європі: серед загиблих українська дитина

17:38 03 листопада Київ, Україна





Інформацію про це поширила ВВС Україна, посилаючись на Міністерство закордонних справ України. Внаслідок шторму "Сіаран" у Західній Європі загинули щонайменше 12 людей, включно з п'ятирічним хлопчиком з України. Інцидент трапився у бельгійському Генті, де також постраждала ще одна трирічна дитина, коли на них впали гілки дерев під час перебування на дитячому майданчику.Інформацію про це поширила ВВС Україна, посилаючись на Міністерство закордонних справ України.

"Ми можемо підтвердити загибель українського хлопчика у (бельгійському) Генті внаслідок нещасного випадку. Ми висловлюємо наше глибоке співчуття батькам. Наше посольство в Бельгії перебуває в контакті з місцевою поліцією та соціальними службами, а також сім'єю загиблого", - йдеться у повідомленні.

За даними бельгійських ЗМІ, гілки дерев впали на п'ятирічного хлопчика та ще одну трирічну дитину, коли вони перебували на дитячому майданчику. За неофіційною інформацією, хлопчик помер у лікарні, тоді як інша дитина отримала легкі травми.



Крім того, ще однією жертвою шторму у Генті стала 64-річна громадянка Німеччини, на яку впало зламане дерево у парку. Її дочка також постраждала, отримавши перелом ноги.