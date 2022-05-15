Смертельне селфі: жінка впала з 80-метрової оглядової скелі Борока

Заради гарного знімка люди готові порушувати закон і ризикувати своїм життя, не стала винятком і 38-річна австралійка.
Розі Лумба з Мельбурна зірвалася з 80-метрової скелі в національному парку Гремпіанс. Жінка хотіла зробити ефектне селфі, для чого перелізла через огорожу і спустилася на виступаючу скелю. Вона впала на очах чоловіка і дітей.
Розі Лумба з Мельбурна зірвалася з 80-метрової скелі в національному парку Гремпіанс. Жінка хотіла зробити ефектне селфі, для чого перелізла через огорожу і спустилася на виступаючу скелю. Вона впала на очах чоловіка і дітей.
Про це пише News.
Оглядова скеля Борока в національному парку Гремпіанс - одне з найпопулярніших місць для відвідування і практично культове місце для блогерів, які люблять робити знімки на виступаючому над урвищем камені. У 1999 році на цьому ж місці загинула 59-річна туристка з Британії.
Оглядова скеля Борока в національному парку Гремпіанс - одне з найпопулярніших місць для відвідування і практично культове місце для блогерів, які люблять робити знімки на виступаючому над урвищем камені. У 1999 році на цьому ж місці загинула 59-річна туристка з Британії.
Тільки під своїми знімками вони не пишуть, що робити знімки на цьому камені строго заборонено. Для того, щоб потрапити на нього, люди перелазять через огорожу і ризикують своїми життями.
Розі Лумба була на оглядовому майданчику разом з чоловіком і дітьми. Однак на скелю вона полізла сама. З обриву жінка зірвалася на очах своєї сім'ї. Рятувальникам знадобилося більше шести годин, щоб дістати її тіло.
Однак це ніяк не вплинуло на інших любителів селфі. Одна з жінок завантажила знімок на тій самій скелі всього через три години після трагедії. Невідомо, коли він був зроблений.
Грехем Вуд, організатор мотоциклетних турів в цьому районі, сказав, що на оглядовому майданчику завжди багато людей і постійно хтось вилазить на уступ заради фото.
Всього в Instagram кілька тисяч знімків, зроблених на скелі Борока. Причому деякі з туристів не обмежуються простим селфі - вони стоять на руках і роблять сальто.
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