Смертельне селфі: жінка впала з 80-метрової оглядової скелі Борока

12:22 14 грудня Київ, Україна

Заради гарного знімка люди готові порушувати закон і ризикувати своїм життя, не стала винятком і 38-річна австралійка.



Розі Лумба з Мельбурна зірвалася з 80-метрової скелі в національному парку Гремпіанс. Жінка хотіла зробити ефектне селфі, для чого перелізла через огорожу і спустилася на виступаючу скелю. Вона впала на очах чоловіка і дітей.

Про це пише News.



Оглядова скеля Борока в національному парку Гремпіанс - одне з найпопулярніших місць для відвідування і практично культове місце для блогерів, які люблять робити знімки на виступаючому над урвищем камені. У 1999 році на цьому ж місці загинула 59-річна туристка з Британії.





Тільки під своїми знімками вони не пишуть, що робити знімки на цьому камені строго заборонено. Для того, щоб потрапити на нього, люди перелазять через огорожу і ризикують своїми життями.

"Ми регулярно бачимо небезпечні фотографії та відео з географічною прив'язкою до місцевості, де люди ставлять під загрозу свою безпеку, щоб зробити конкретний знімок. Ми пояснюємо людям, що вони можуть зірватися зі скелі, але це не завжди працює. Люди на все готові заради ефектної фотографії", - повідомив сержант Рассел Браун.

Розі Лумба була на оглядовому майданчику разом з чоловіком і дітьми. Однак на скелю вона полізла сама. З обриву жінка зірвалася на очах своєї сім'ї. Рятувальникам знадобилося більше шести годин, щоб дістати її тіло.

Однак це ніяк не вплинуло на інших любителів селфі. Одна з жінок завантажила знімок на тій самій скелі всього через три години після трагедії. Невідомо, коли він був зроблений.



Грехем Вуд, організатор мотоциклетних турів в цьому районі, сказав, що на оглядовому майданчику завжди багато людей і постійно хтось вилазить на уступ заради фото.

"Я не знаю, як цьому запобігти, але, можливо, цей інцидент допоможе. Це жорстокий спосіб змусити людей дотримуватися правил", - сказав він.

Всього в Instagram кілька тисяч знімків, зроблених на скелі Борока. Причому деякі з туристів не обмежуються простим селфі - вони стоять на руках і роблять сальто.