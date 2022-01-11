Смерть турецької правозахисниці після тривалого голодування

Увага представників Європейського Союзу прикута до порушень прав людини і судовій системі Туреччини. Глибоке співчуття з приводу смерті турецької правозахисниці Ебру Тімтік висловив представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Петер Стано. Жінка померла в результаті голодовки, яка тривала 238 днів. Адвокат Ебру Тімтік була засудження в минулому році за нібито членство в терористичній організації. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє Європейська правда.

Відзначається, що Тімтік оголосила голодування вісім місяців тому, вимагаючи справедливого судового розгляду для себе і 17 колег. Вона була засуджена до 13 років і шести місяців позбавлення волі.

Тімтік є четвертою ув'язненої, яка померла в цьому році в результаті голодування. Навесні померли двоє учасників музичного колективу Grup Yorum Хелін Белек і Ібрагім Гекчек, а також представник Федерації молоді Туреччини Мустафа Кочак.

"Ми висловлюємо співчуття їхнім родинам. Трагічний результат їхньої боротьби за справедливий судовий розгляд болісно ілюструє гостру необхідність для турецької влади виправити ситуацію з правами людини в країні, яка різко погіршилася за останні роки, а також серйозні недоліки, які спостерігаються в судовій системі ", - заявив Петер Стано.

ЄС наполягає, що Туреччина терміново повинна продемонструвати конкретний прогрес в сфері верховенства права та основних свобод, додав Стано.

Нагадаємо, що в Туреччині суд засудив чоловіка до читання біографії Ердогана. Літнього чоловіка визнали винним в образі президента країни і зобов'язали прочитати 24 книги.

Раніше 74 турецьким військовим дали довічні терміни у справі про заколот.