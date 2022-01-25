Смерть на Евересті: двоє альпіністів загинули, намагаючись досягти вершини

18:20 13 травень Київ, Україна

Двоє альпіністів зі Швейцарії і США загинули на Евересті після того, як їхні спроби піднятися на найвищу гору в світі привели до виснаження і сліпоти.

Про це повідомляє News.com.au.



Сорокарічний швейцарський альпініст загинув біля вершини гори, внаслідок виснаження організму. Американець Пувей Лю дістався до ділянки під назвою Ступінь Хілларі і помер, переживши снігову сліпоту і виснаження.



Ці туристи стали першими жертвами невдалого підкорення Евересту в 2021 році. Щорічно на найвищій вершині світу гине приблизно п'ять альпіністів.



Пандемія коронавірусу зруйнувала торішній сезон альпінізму, але в цьому році влада Непалу пом'якшила карантинні обмеження, щоб залучити більше альпіністів, незважаючи на труднощі лікування, якщо вони захворіють на коронавірус.



У цьому сезоні в Непалі вже видали 408 дозволів на сходження на Еверест, перевищивши попередній рекорд, - 381 дозвіл протягом 2019 року.