Смерть директора Moschino Давіде Ренне через 9 днів після призначення на посаду

10:15 12 листопада Київ, Україна

Для тих, хто стежить за світом моди, стало несподіваним повідомлення про ранню смерть креативного директора італійського бренду Moschino Давіде Ренне. Раніше Ренне очолював відділ жіночого одягу в Gucci, де працював майже 20 років. І ось, життя відомого модельєра обірвалося на самому зльоті: він помер у віці 46 років лише через дев'ять днів після призначення на посаду. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що модельєр помер у Мілані у п'ятницю, 10 листопада. Причина смерті поки невідома, але в заяві компанії Aeffe, якій належить бренд Moschino, йдеться про "раптову хворобу".

"Незважаючи на те, що Давіде був з нами дуже короткий час, він зумів одразу здобути любов і повагу", - зазначив голова правління Aeffe Массімо Ферретті.

Давіде Ренне народився у муніципалітеті Фолоніці, Тоскана, у липні 1977 року. Він навчався у Флорентійському університеті та школі моди Polimoda. На початку кар'єри працював з італійським модельєром Алессандро Делл Аква, а 2004 року перейшов до Gucci.

Про призначення Ренне креативним директором Moschino було оголошено у жовтні, 1 листопада він офіційно обійняв посаду. Показ першої колекції дизайнера Moschino був запланований на Тиждень моди в Мілані в лютому 2024 року.

Раніше повідомлялося, що понад 50 речей із весняно-літньої колекції Balmain було вкрадено за кілька днів до початку Тижня моди в Парижі.

Нагадаємо, у червні в Парижі нагородили лауреатів престижної фешн-премії ANDAM Fashion Award 2023. Знаменитий український капелюшник Руслан Багінський також став лауреатом премії Аксесуари.