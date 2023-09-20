Смерч у китайській провінції Цзянсу: понад 10 жертв та тисячі постраждалих

15:37 20 вересня Київ, Україна

Смерч, що обрушився на провінцію Цзянсу на сході Китаю, забрав життя не менше 10 людей. Про це повідомляє інформаційний ресурс Sina.



Раніше Центральне телебачення Китаю доповіло, що вівторок приніс смерч, який пронісся через кілька районів міста Суцянь. Спочатку повідомлялося про п'ятьох загиблих та чотирьох серйозно постраждалих, а загальна кількість постраждалих перевищила 5,5 тисячі осіб.



За даними, смерч зруйнував 137 житлових будівель, а понад 1,6 тисяч будівель отримали різні пошкодження. Влада тимчасово евакуювала близько 405 осіб із постраждалих районів.



Пізніше ураганний вітер також завдав удару по одному з районів міста Яньчен у цій же провінції, призвівши до загибелі п'ятьох людей та отримання чотирма іншими незначними травмами.