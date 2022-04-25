Смартфон для параноїків: у росії провалився ще один проєкт Ростеха

20:13 25 квітня Київ, Україна

Ні реклама від депутата держдуми росії Марії Бутіної, ні скорочення постачання іноземних смартфонів через санкції не допомогли розкрутитися смартфону AYYA T1, розробленому компанією «СмартЕкоСистема», що входить до концерну «Автоматика» групи «Ростех»

За перший квартал цього року російський смартфон купили менше 400 людей.



При цьому в держкорпорації запевняють, що це успіх - їм вдалося розпродати першу партію. Тепер "Ростех" хоче повністю "імпортозамістити" іноземні компоненти смартфона, у тому числі перевести його на російську операційну систему та процесор.



Нові поставки будуть вже на російській операційній системі "Аврора", основним напрямком розвитку стане розширення лінійки поряд із впровадженням вітчизняної компонентної бази.

AYYA T1 з'явився на ринку у жовтні 2021 року. Він працює на тайванському процесорі MediaTek Helio P70 та американській операційній системі Android 11. При цьому розробники позиціонували смартфон як пристрій з "особливим безпековим режимом", призначений для конфіденційного спілкування. Окремий акцент у "Ростеху" робили на неможливість збору персональних даних. Головна "фішка" пристрою - користувач може будь-якої миті заблокувати роботу камер і мікрофонів. Для увімкнення безпечного режиму на бічній грані гаджета передбачено перемикач, а світлодіод сигналізує про те, в якому форматі працює телефон.



Чим планують замінювати MediaTek, незрозуміло. Виробник процесора - тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) перестала постачати свою продукцію до росії 27 лютого, приєднавшись до санкцій через війну в Україні. У росії ж є лише дві лінійки процесорів: «Байкал» та «Ельбрус». Однак замовлення на їхнє виробництво розміщувалися на потужностях все тієї ж TSMC.



Як можливу альтернативу TSMC часто називають китайську SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp). Але уряд США вже пообіцяв «знищити» цю компанію, якщо вона допоможе у виробництві «Ельбрусів» та «Байкалів».



Власного виробництва мікропроцесорів у росії немає. Наприклад, завод «Мікрон» у Зеленограді, який влада зараховує до «передових», робити «Байкал» та «Ельбрус» не може, бо не дотягує за технологічними нормами. І в найближчому майбутньому з цим нічого зробити не можна.



Таким чином, замінити затребувані іноземні гаджети, російські смартфони зможуть ще нескоро. Рахунок іде на десятиліття. Якщо немає процесорів, то немає і друкованих плат, а переведення на російську ОС без цього неможливе навіть на рівні тестування.



AYYA T1 не може підкупити і дешевизною – його вартість становить 19-25 тисяч рублів.



Сьогодні російський ринок смартфонів представлений компаніями BQ, Inoi, Dexp. При цьому програмне забезпечення всіх телефонів - американська операційна система Android, а комплектувальні виробляються в Китаї.



Попередні спроби випуску російських смартфонів не вдалися. Запущений у 2013 році проєкт YotaPhone від Yota Devices продали китайським інвесторам та закрили у 2017 році. «Яндекс.Телефон», продаж якого розпочався в 2018 році, повністю пішов з ринку в листопаді 2019 року. Проєкт «Тайгафон» групи Infowatch Наталії Касперської, запущений у 2014 році, закрили у 2019-му зі збитком у 40 млн рублів.