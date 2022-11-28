Словенія проголосувала за незалежність телебачення від влади

20:01 28 листопада Київ, Україна

Громадяни Словенії на референдумі 27 листопада проголосували за закон про телебачення, згідно з яким уряд та парламент більше не матимуть права призначати керівників та редакторів.





За закон проголосували 62 відсотки тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Явка становила 42 відсотки.

Про це пише "Радіо Свобода".



Прийняти новий закон вимагали журналісти та неурядові організації через те, що консервативний уряд експрем'єра Янеза Янші 2020-2022 років безпосередньо втручався у діяльність телебачення та призначав на керівні посади друзів та родичів глави уряду, йдеться у повідомленні.



Згідно з новим законом, який має набути чинності на початку наступного року, нагляд над громадським телебаченням матимуть лише організації громадянського суспільства, а керівників та редакторів обиратимуть самі працівники медіа.