Словаччина пом'якшує карантинні обмеження

18:54 19 квітень Київ, Україна

Влада Словаччини прийняла рішення про пом'якшення карантинних обмежень з 19 квітня, громадянам дозволили виїжджати в інші регіони.

Про це повідомляє словацький портал Noviny.

Уряд Словаччини трохи послабив суворі карантинні обмеження, введені через поширення коронавірусу. Так, в країні почали працювати магазини, салони краси, готелі, які були закриті кілька місяців.



Також з понеділка, 19 квітня, почали працювати бібліотеки, басейни, зоопарки. При цьому готелям дозволили приймати гостей, але з обмеженнями і дотримуючись запобіжних заходів.



Відзначається, що для відвідування магазинів і церков громадянам слід пред'являти негативний тест на коронавірус.



Як і раніше заборонено роботу ресторанів в приміщеннях.



З початку пандемії в Словаччині коронавірусом заразилися 376 тисяч осіб, зафіксовано 11,1 тисячі смертей.