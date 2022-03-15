Словаччина надсилає трьох російських дипломатів через інформацію про шпигунські послуги

08:37 15 березня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Словаччини заявило, що ухвалило рішення про висилку трьох російських дипломатів після оцінки інформації розвідувальних служб країни про можливе шпигунство та хабарництво.



Міністерство заявило, що рішення було ухвалено в понеділок, і дипломати в посольстві Росії в столиці Братиславі мають 72 години, щоб залишити країну. У ньому йшлося, що їхні дії порушують Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.



Міністерство заявило, що воно також закликало посольство Росії переконатися, що діяльність їх дипломатів відповідає конвенції, що обидві країни зобов'язані робити.



Жодних додаткових подробиць щодо ситуації не було негайно запропоновано.



Словацька поліція та прокуратура оголосили, що у вівторок проведуть прес-конференцію, на якій докладно розкажуть про можливе шпигунство та хабарництво, пов'язане з Російською Федерацією.