Словаччина висилає із країни 3 дипломати РФ

20:26 14 березня Київ, Україна

З території Словаччини надсилають трьох російських дипломатів.. Їхні імена поки що не розголошуються.



Про це повідомляє МЗС Словаччини, повідомляє видання Dennik.

"Грунтуючись на оцінці словацьких спецслужб, Словацька Республіка сьогодні ухвалила рішення про видворення трьох співробітників посольства Російської Федерації в Словацькій Республіці за їхню роботу порушуючи Віденську конвенцію про дипломатичні відносини", - йдеться у повідомленні.

Висилання російських дипломатів також тісно пов'язане із втручанням Національної кримінальної агенції (NAKA). За інформацією видання, NAKA затримало полковника міністерства оборони Словаччини, співробітника Словацької інформаційної служби та людини, пов'язану з тепер конспіративним веб-сайтом Головного управління.



За даними слідства, співробітник посольства Росії підкупив словацьких службовців. Мінімум один із затриманих вже зізнався у скоєнні злочину.



Словацькі ЗМІ зазначають, що сьогоднішні події не мають аналогів в історії країни.