Словаччина висилає дипломатів РФ

19:47 22 квітень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер повідомив, що, вивчивши інформацію спецслужб, було прийнято рішення про висилку трьох дипломатів Росії.

Про це Хегер заявив у четвер, 22 квітня.

"Словаччина висилає трьох російських дипломатів. Вони повинні покинути республіку протягом найближчих семи днів", - сказав він.

Він також повідомив, що перед тим, як прийняти рішення про висилку російських дипломатів, влада ретельно вивчила інформацію спецслужб.



Раніше сьогодні в Чехії заявили, що залишать в російському посольстві в Празі рівно стільки дипломатів, скільки залишилося в їхньому диппредставництві в Москві. На цей момент штат російського посольства в Празі складається з 27 дипломатів і 67 співробітників техперсоналу, а чеського в РФ - з п'яти дипломатів і 19 технічних службовців.