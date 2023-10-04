Словаччина виділяє майже 200 млн євро на зміцнення протиповітряної оборони

18:09 04 жовтня Київ, Україна

У Словаччині уряд схвалив виділення коштів у розмірі 193,98 мільйона євро на закупівлю систем протиповітряної оборони (ППО) з метою захисту національного повітряного простору.



Як повідомляє ТАСР, Міністерство оборони країни планує купити пересувну систему ППО середнього радіусу в Ізраїлю.



На додаток до цього, у Польщі також планується придбати переносні зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії.