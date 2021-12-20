Словаччина вводить жорсткий локдаун

Уряд Словаччини схвалив запровадження двотижневого жорсткого карантину у зв'язку зі зростанням захворюваності на Cоvid-19. Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає видання, нові обмеження набирають чинності вже у четвер, 25 листопада. Причиною рішення став найшвидший у світі рівень зростання захворюваності на Cоvid-19, перевантаженість лікарень, а також низький рівень вакцинації населення.
За словами чиновників, заходи передбачають закриття ресторанів та магазинів, які продають другорядні товари. Пересування громадян буде обмежене поїздками за покупками, роботою, школою чи відвідуванням лікаря, а також прогулянками на природі.
При цьому в країні працюватимуть лише магазини першої потреби.
У вівторок, 23 листопада, у Словаччині вперше від початку пандемії Cоvid-19 було зареєстровано понад 10 тисяч нових добових випадків інфікування. Рівень госпіталізацій досягнув того, що Міністерство охорони здоров'я країни назвало його «критичною точкою», що призвело до обмеження надання інших видів медичної допомоги.
“Ситуація серйозна. Ми опинилися тут через те, що (наявні – ред.) заходи не було дотримано», – сказав прем'єр-міністр Едуард Хегер.
Локдаун у Словаччині діятиме до 9 грудня.
Як зазначає видання, нові обмеження набирають чинності вже у четвер, 25 листопада. Причиною рішення став найшвидший у світі рівень зростання захворюваності на Cоvid-19, перевантаженість лікарень, а також низький рівень вакцинації населення.
За словами чиновників, заходи передбачають закриття ресторанів та магазинів, які продають другорядні товари. Пересування громадян буде обмежене поїздками за покупками, роботою, школою чи відвідуванням лікаря, а також прогулянками на природі.
При цьому в країні працюватимуть лише магазини першої потреби.
У вівторок, 23 листопада, у Словаччині вперше від початку пандемії Cоvid-19 було зареєстровано понад 10 тисяч нових добових випадків інфікування. Рівень госпіталізацій досягнув того, що Міністерство охорони здоров'я країни назвало його «критичною точкою», що призвело до обмеження надання інших видів медичної допомоги.
“Ситуація серйозна. Ми опинилися тут через те, що (наявні – ред.) заходи не було дотримано», – сказав прем'єр-міністр Едуард Хегер.
Локдаун у Словаччині діятиме до 9 грудня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі